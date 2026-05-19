Alla seconda tappa della Coppa del Mondo senior di Canoa Kayak, Lucrezia Zironi ha ottenuto due podi, uno in gara individuale e l’altro in coppia con Giada Rossetti. La competizione si è svolta tra le più importanti del calendario internazionale e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da vari paesi. Zironi ha concluso entrambe le gare tra i primi classificati, raggiungendo il podio e consolidando la sua presenza nel circuito mondiale.

Ci ha preso gusto, Lucrezia Zironi, e alla seconda tappa della Coppa del Mondo senior di Canoa Kayak, insomma, il mondo dei grandi, ha centrato subito due podi di grande prestigio, uno individuale e uno ancora in coppia con Giada Rossetti. Si tratta delle sue prime ‘medaglie’ in Coppa del Mondo. Il primo podio è arrivato grazie a una prestazione sontuosa venerdì sul K1 1000, la distanza sul chilometro nella quale la Zironi aveva già mostrato grandi capacità. L’azzurra ha conquistato il bronzo nella finale al termine di una prova di grande spessore tecnico e tattico, chiusa in 3’59"16. Davanti a lei soltanto la tedesca Caroline Heuser, vincitrice in 3’56"81, e l’australiana Ella Beere, seconda in 3’57"65. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucrezia Zironi sul podio in Coppa del Mondo

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