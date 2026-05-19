Lucera guida pericolosa e scontro con la polizia | due agenti feriti

A Lucera, un uomo ha messo in atto una guida pericolosa che ha portato a uno scontro con la polizia, durante il quale due agenti sono rimasti feriti. La vicenda si è verificata nel corso di un controllo di routine, ma le modalità dell’intervento sono degne di nota. Sono ancora in corso le verifiche per capire come l’uomo sia riuscito a ferire gli agenti e quali siano i precedenti penali del conducente coinvolto. La situazione resta sotto controllo.

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? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a ferire due agenti durante il controllo?. Quali precedenti penali nascondeva il conducente della guida pericolosa?. Perché il tribunale di Foggia ha convalidato subito la misura cautelare?. Come cambierà la sicurezza stradale a Lucera dopo questo scontro?.? In Breve L'uomo con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri del commissariato di Lucera.. L'aggressione del 4 maggio ha causato lesioni a due agenti delle volanti.. Il tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare personale.. L'indagato affronta accuse di resistenza, lesioni, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucera, guida pericolosa e scontro con la polizia: due agenti feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ancora un'aggressione in carcere: feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziariaAppena qualche settimana fa la segreteria provinciale dell’Alsippe, Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria diretta da Enrica Vento, denunciava... Lucera, aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato un uomo dalla Squadra VolanteMomenti di forte tensione a Lucera, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza ... immediato.net