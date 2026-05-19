Lucca avvocato risarcisce la cliente | errore fatale sul decreto

A Lucca, un avvocato ha deciso di risarcire una cliente dopo un errore commesso durante la gestione di un decreto. L’errore ha riguardato un passaggio procedurale che ha portato all’annullamento di un’ipoteca giudiziale. L’assicurazione del legale ha rifiutato di coprire il danno, non riconoscendo il risarcimento. La vicenda solleva domande sulla validità di errori procedurali in ambito legale e sulla copertura assicurativa in casi simili.

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? Domande chiave Come può un singolo errore procedurale annullare un'ipoteca giudiziale?. Perché l'assicurazione del legale ha rifiutato di pagare il risarcimento?. Quanto deve versare l'avvocato per la perdita del privilegio della cliente?. Quale specifica omissione ha trasformato il credito in chirografario?.? In Breve Risarcimento fissato a 15.706 euro tramite consulenza tecnica d'ufficio.. La cliente deve corrispondere 5.575 euro per prestazioni professionali regolarmente svolte.. La giudice Anna Martelli ha respinto la richiesta di manleva assicurativa.. L'errore procedurale ha trasformato un credito di 70.000 euro in chirografario.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, avvocato risarcisce la cliente: errore fatale sul decreto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, avvocato arrestato in carcere: droga consegnata a un clienteUn professionista legale di 56 anni, iscritto all’Ordine di Torino, è stato arrestato nella sala colloqui del carcere cittadino con l’accusa di aver... Sella, ennesima beffa. Gentile la punisce. Davis, errore fataleSella Cento 65 Urania Milano 67 SELLA : Tanfoglio 2, Arletti 6, Conti 8, Devoe 13, Moretti, Montano, Davis 30, Fall 4, Tiberti 2, Guerrieri n.