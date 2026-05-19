Luca Ravenna punzecchia il Milan | Il loro simbolo ha vinto di più con l' Inter

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un estratto dell'ultima puntata della Tripletta con ospite il comico tifoso dell'Inter Luca Ravenna ( guarda l'episodio completo su YouTube ): ecco il suo blind ranking con gli attaccanti più recenti della storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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