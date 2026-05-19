Luca Boschini il re dell’autotrapianto dentale | Una pratica antica e super innovativa

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Boschini è un odontoiatra specializzato in autotrapianto dentale, una tecnica poco diffusa in Italia. La sua clinica si trova a Rimini, vicino al mare, e ogni giorno si dedica a spostare denti da una posizione all’altra nella bocca dei pazienti. Questa procedura richiede competenze specifiche e un’alta precisione. Boschini si distingue per aver mantenuto questa specializzazione, che rappresenta una pratica antica ma ancora considerata innovativa nel campo odontoiatrico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimini – “Non siamo molti in Italia ad avere questa specializzazione”. Nella sua clinica affacciata su piazza Pascoli, a pochi passi dal mare di Rimini, Luca Boschini fa ogni giorno qualcosa che pochissimi odontoiatri sanno fare: sposta un dente da un posto all'altro della bocca. Cinquant'anni, laurea in Odontoiatria a Bologna, docente all'università di Foggia, molti studi pubblicati, Boschini è uno dei maggiori esperti mondiali di autotrapianto dentale, una tecnica che la letteratura scientifica considera oggi clinicamente competitiva con l'implantologia, ma che nella pratica quotidiana degli studi dentistici è quasi sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

luca boschini il re dell8217autotrapianto dentale una pratica antica e super innovativa
© Ilrestodelcarlino.it - Luca Boschini, il “re” dell’autotrapianto dentale: “Una pratica antica e super innovativa”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Viaggiare per curarsi, guida pratica al turismo dentale in Albania tra costi, tempi e organizzazioneNon più solo risparmio: chi parte oggi cerca un’esperienza pianificata, dalla prima consulenza al rientro.

Caporalato ieri e oggi: l’evoluzione di una pratica antica ai danni dei lavoratori del terzo millennioLa piaga del caporalato ieri e oggi è l’argomento drammatico e crudele di un saggio di Giovanni Ferrarese dal titolo “Il caporalato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web