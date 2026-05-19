Luca Boschini è un odontoiatra specializzato in autotrapianto dentale, una tecnica poco diffusa in Italia. La sua clinica si trova a Rimini, vicino al mare, e ogni giorno si dedica a spostare denti da una posizione all’altra nella bocca dei pazienti. Questa procedura richiede competenze specifiche e un’alta precisione. Boschini si distingue per aver mantenuto questa specializzazione, che rappresenta una pratica antica ma ancora considerata innovativa nel campo odontoiatrico.

Rimini – “Non siamo molti in Italia ad avere questa specializzazione”. Nella sua clinica affacciata su piazza Pascoli, a pochi passi dal mare di Rimini, Luca Boschini fa ogni giorno qualcosa che pochissimi odontoiatri sanno fare: sposta un dente da un posto all'altro della bocca. Cinquant'anni, laurea in Odontoiatria a Bologna, docente all'università di Foggia, molti studi pubblicati, Boschini è uno dei maggiori esperti mondiali di autotrapianto dentale, una tecnica che la letteratura scientifica considera oggi clinicamente competitiva con l'implantologia, ma che nella pratica quotidiana degli studi dentistici è quasi sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Boschini, il “re” dell’autotrapianto dentale: “Una pratica antica e super innovativa”

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