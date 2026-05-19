Lube il saluto di Boninfante | Conservo ricordi indimenticabili

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione della finale per il campionato italiano di pallavolo, in cui la squadra di Perugia ha ottenuto la vittoria e quella di Civitanova ha concluso la stagione con una sconfitta, il club di Civitanova ha annunciato ufficialmente la prima operazione di mercato per la prossima stagione. Dodici giorni dopo l’ultimo match di finale, il giocatore ha condiviso un messaggio di saluto, ricordando con affetto gli anni trascorsi nel club. La comunicazione ufficiale riguarda l’ingaggio di un nuovo atleta e la partenza di un altro.

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Dodici giorni dopo Gara3 della finale per il tricolore che ha sancito il trionfo della favorita Perugia e la resa della sorpresa Civitanova, ieri il club biancorosso ha comunicato ufficialmente la prima operazione in chiave mercato 2026-2027. In uscita e riguarda Mattia Boninfante: il baby regista classe 2004 lascia la Lube dopo due anni. Non una notizia, diciamolo, perché addirittura da mesi il futuro dell’alzatore era dato come lontano dall’Eurosuole Forum, apripista all’ingaggio di Simeon "Moni" Nikolov. Lo stesso Boninfante nei giorni scorsi aveva anticipato la Lube con un messaggio di saluto sui social, un testo che la società ieri ha ripreso nel comunicato stampa formale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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