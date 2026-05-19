Lube il saluto di Boninfante | Conservo ricordi indimenticabili

Dopo la conclusione della finale per il campionato italiano di pallavolo, in cui la squadra di Perugia ha ottenuto la vittoria e quella di Civitanova ha concluso la stagione con una sconfitta, il club di Civitanova ha annunciato ufficialmente la prima operazione di mercato per la prossima stagione. Dodici giorni dopo l’ultimo match di finale, il giocatore ha condiviso un messaggio di saluto, ricordando con affetto gli anni trascorsi nel club. La comunicazione ufficiale riguarda l’ingaggio di un nuovo atleta e la partenza di un altro.

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Dodici giorni dopo Gara3 della finale per il tricolore che ha sancito il trionfo della favorita Perugia e la resa della sorpresa Civitanova, ieri il club biancorosso ha comunicato ufficialmente la prima operazione in chiave mercato 2026-2027. In uscita e riguarda Mattia Boninfante: il baby regista classe 2004 lascia la Lube dopo due anni. Non una notizia, diciamolo, perché addirittura da mesi il futuro dell’alzatore era dato come lontano dall’Eurosuole Forum, apripista all’ingaggio di Simeon "Moni" Nikolov. Lo stesso Boninfante nei giorni scorsi aveva anticipato la Lube con un messaggio di saluto sui social, un testo che la società ieri ha ripreso nel comunicato stampa formale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lube, il saluto di Boninfante: "Conservo ricordi indimenticabili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Anche i protagonisti della promozione in a. La reunion dei vecchi campioni. A tavola ricordi indimenticabili Ricordi e nostalgie padane per l’ultimo saluto «all’Umberto»Le linee di Radio Libertà (la fu Radio Padania Libera) si aprono presto per un filo diretto col popolo (stavolta sì, ancora per una volta) padano. Si separano le strade della Lube Volley e di Mattia Boninfante L’atleta: Ricordi indelebili! Ho dato tutto per questa maglia! Il saluto del Club dopo un biennio ricco di grandi emozioni #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2026-05- x.com L'episodio 'muffin tops' è veramente fantastico (il tour in autobus di Kramer, George che fa il turista, Elaine con i muffin tops) ma viene completamente rovinato dalla trama del lupo mannaro di Jerry reddit Si separano le strade della Lube e di BoninfantePALLAVOLO - Si chiude dopo un biennio ricco di emozioni e risultati sorprendenti l’avventura di Mattia Boninfante da palleggiatore della Cucine Lube Civitanova. Ingaggiato nell’ambito del progetto di ... corrierenews.it Lube, testa alla prossima. Dopo il 2-0 di Perugia serve un’impresa per non salutare lo scudetto già domani in gara 3CIVITANOVA Testa alla prossima. La Cucine Lube è ora con le spalle al muro. La finale scudetto parla sempre più perugino dopo ... msn.com