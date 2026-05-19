Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, martedì 19 maggio 2026, con i numeri vincenti pubblicati nel pomeriggio. La sessione di gioco si è conclusa alle 19:30, orario limite per partecipare alle estrazioni serali. Nella precedente estrazione di sabato 16 maggio non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto, mentre non sono stati annunciati altri risultati specifici per le altre lotterie.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 16 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (97) 66 (85) 10 (76) 3 (66) 74 (58)Cagliari: 41 (102) 63 (68) 12 (60) 45 (53) 27 (51)Firenze: 78 (73) 28 (72) 3 (46) 4 (42) 17 (41)Genova: 66 (84) 6 (74) 3 (58) 53 (55) 90 (54)Milano: 77 (81) 61 (75) 88 (65) 15 (63) 74 (61)Napoli: 40 (109) 1 (88) 81 (54) 84 (46) 59 (46)Palermo: 90 (79) 6 (68) 30... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 19 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/02/2026

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