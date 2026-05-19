Lotto colpo in Salento | 124.000 euro con una giocata da 3 euro

Un giocatore nel Salento ha centrato una vincita di 124.000 euro con una giocata di soli 3 euro alla lotteria. La vincita è arrivata grazie a una quaterna sulla ruota Nazionale, scelta fatta con una singola puntata. Le cifre esatte che hanno permesso la risultato non sono state rese pubbliche. La giocata è stata effettuata presso un punto vendita locale, suscitando curiosità tra gli altri giocatori. La notizia si aggiunge a un elenco di vincite record in diverse regioni italiane.

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