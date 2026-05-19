Lotto colpo in Salento | 124.000 euro con una giocata da 3 euro
Un giocatore nel Salento ha centrato una vincita di 124.000 euro con una giocata di soli 3 euro alla lotteria. La vincita è arrivata grazie a una quaterna sulla ruota Nazionale, scelta fatta con una singola puntata. Le cifre esatte che hanno permesso la risultato non sono state rese pubbliche. La giocata è stata effettuata presso un punto vendita locale, suscitando curiosità tra gli altri giocatori. La notizia si aggiunge a un elenco di vincite record in diverse regioni italiane.
? Domande chiave Quali numeri hanno permesso la quaterna sulla ruota Nazionale?. Come ha fatto una puntata da soli 3 euro a generare tale cifra?. Dove si trova esattamente la ricevitoria che ha registrato il colpo?. Quanto ha distribuito il Lotto in totale da inizio 2026?.? In Breve Vincita ottenuta con quaterna numeri 17, 51, 56 e 71 sulla ruota Nazionale.. Ricevitoria vincente situata in via Carmiano a Leverano.. Montepremi nazionale di 4,4 milioni di euro nell'estrazione di sabato scorso.. Totale premi Lotto distribuiti da inizio 2026 pari a 510,7 milioni di euro.. Un fortunato giocatore di Leverano ha vinto 124.750 euro con una giocata da soli 3 euro durante l’estrazione del Lotto di sabato scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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