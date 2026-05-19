Loris Karius e la piccola Aria insieme | le foto conquistano i social

Durante la festa promozionale dello Schalke 04, il portiere ha condiviso alcune foto sui social in cui si vedeva in campo con la figlia Aria. Le immagini hanno mostrato il momento in cui il giocatore si trovava sul campo insieme alla figlia, creando un’immagine di complicità e dolcezza. Questi scatti sono stati molto condivisi dai tifosi, che hanno commentato positivamente l’evento. La partecipazione del giocatore alla festa si è conclusa con questa rappresentazione familiare, apprezzata da molti.

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