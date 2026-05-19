Loris Karius e la piccola Aria insieme | le foto conquistano i social

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la festa promozionale dello Schalke 04, il portiere ha condiviso alcune foto sui social in cui si vedeva in campo con la figlia Aria. Le immagini hanno mostrato il momento in cui il giocatore si trovava sul campo insieme alla figlia, creando un’immagine di complicità e dolcezza. Questi scatti sono stati molto condivisi dai tifosi, che hanno commentato positivamente l’evento. La partecipazione del giocatore alla festa si è conclusa con questa rappresentazione familiare, apprezzata da molti.

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Per la festa promozione dello Schalke 04, Loris Karius in campo con la figlia Aria ha regalato ai tifosi uno dei momenti più teneri dell’ultima giornata di campionato. Il portiere tedesco ha scelto di entrare sul terreno di gioco mano nella mano con la sua primogenita durante la tradizionale sfilata che precede le partite decisive della stagione. Le immagini del calciatore insieme alla bambina hanno rapidamente fatto il giro dei social. Karius, che negli ultimi giorni è diventato papà per la seconda volta insieme a Diletta Leotta con la nascita del piccolo Leonardo, ha voluto condividere con la famiglia anche la celebrazione per il ritorno dello Schalke in Bundesliga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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