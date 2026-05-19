Loris Karius e la piccola Aria insieme | le foto conquistano i social
Durante la festa promozionale dello Schalke 04, il portiere ha condiviso alcune foto sui social in cui si vedeva in campo con la figlia Aria. Le immagini hanno mostrato il momento in cui il giocatore si trovava sul campo insieme alla figlia, creando un’immagine di complicità e dolcezza. Questi scatti sono stati molto condivisi dai tifosi, che hanno commentato positivamente l’evento. La partecipazione del giocatore alla festa si è conclusa con questa rappresentazione familiare, apprezzata da molti.
Per la festa promozione dello Schalke 04, Loris Karius in campo con la figlia Aria ha regalato ai tifosi uno dei momenti più teneri dell’ultima giornata di campionato. Il portiere tedesco ha scelto di entrare sul terreno di gioco mano nella mano con la sua primogenita durante la tradizionale sfilata che precede le partite decisive della stagione. Le immagini del calciatore insieme alla bambina hanno rapidamente fatto il giro dei social. Karius, che negli ultimi giorni è diventato papà per la seconda volta insieme a Diletta Leotta con la nascita del piccolo Leonardo, ha voluto condividere con la famiglia anche la celebrazione per il ritorno dello Schalke in Bundesliga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Diletta Leotta mamma per la seconda volta, è nato Leonardo: l'annuncio sui social
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Radio Sintony. Skylar Grey · Coming Home (Part II). Diletta Leotta torna a casa con il piccolo Leonardo. La conduttrice, 34 anni, e il marito Loris Karius, 32, hanno condiviso sui social il dolcissimo momento del rientro in famiglia dopo la nascita del loro sec facebook
Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta. È nato il piccolo Leonardo, fratellino di Aria nata nell'agosto 2023 x.com
Leonardo è arrivato, Loris Karius è diventato di nuovo papà reddit
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