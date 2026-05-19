Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 2025 | Temevo sempre di uscire Angie? Abbiamo costruito qualcosa di forte

Lorenzo Salvetti ha conquistato la vittoria a Amici 25, dopo aver partecipato a due talent negli ultimi diciotto mesi. Durante il percorso ha parlato di aver avuto paura di uscire dal programma, mentre ha anche menzionato la relazione con una persona chiamata Angie, definendola forte. La sua presenza nel mondo dello spettacolo è stata caratterizzata da una costanza che ha portato al risultato finale. La vittoria rappresenta il culmine di un percorso articolato e intenso nel tempo.

Lorenzo Salvetti ha appena vinto Amici 25. I suoi ultimi 18 mesi, con la partecipazione a due talent, raccontano molto della sua caparbietà. Ma anche dell'apertura a un nuovo mondo, fatto di paura ma anche di consapevolezza dei rapporti umani, come quelli con Angie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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