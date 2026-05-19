L' operazione di Aprilia | gli affari e le strategie di espansione del gruppo guidato da Gennaro Amato

A luglio 2024 è stata condotta una vasta operazione denominata “Assedio” che ha portato all’arresto di numerose persone e al sequestro di beni. Le indagini hanno rivelato dettagli sulle attività e le strategie di espansione di un gruppo guidato da un imprenditore, con particolare attenzione ai suoi affari a Aprilia. Recentemente, le autorità hanno avviato un nuovo filone di indagini che si basa su intercettazioni telefoniche di alcuni degli indagati, portando avanti un’indagine più approfondita su questa realtà.

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