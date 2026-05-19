L' operazione di Aprilia | gli affari e le strategie di espansione del gruppo guidato da Gennaro Amato
A luglio 2024 è stata condotta una vasta operazione denominata “Assedio” che ha portato all’arresto di numerose persone e al sequestro di beni. Le indagini hanno rivelato dettagli sulle attività e le strategie di espansione di un gruppo guidato da un imprenditore, con particolare attenzione ai suoi affari a Aprilia. Recentemente, le autorità hanno avviato un nuovo filone di indagini che si basa su intercettazioni telefoniche di alcuni degli indagati, portando avanti un’indagine più approfondita su questa realtà.
Dalle indagini “Assedio”, culminate nella maxi operazione del luglio 2024, a un nuovo filone di inchiesta scaturito da una serie di intercettazioni sulle utenze di alcuni degli indagati. Da quel monitoraggio, avviato nel 2021, emerge da subito la figura di Gennaro Amato e viene documentata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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