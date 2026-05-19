L’onore di Pantani

La scorsa settimana abbiamo seguito le vicende di un’indagine giudiziaria legata a un noto ciclista italiano. La procura ha concluso le indagini e inviato gli atti alla fase processuale, senza ancora avere una data precisa per l’udienza. La vicenda riguarda questioni legate a presunti abusi e pratiche illecite nel mondo dello sport professionistico. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche su eventuali irregolarità nelle carriere di alcuni atleti di alto livello.

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Pantani, ancora lui. La scorsa settimana abbiamo raccontato dell'ennesima inchiesta giudiziaria che sta volgendo al termine. Quella che provava a trovare una verità che negli ambienti tutti conoscono già, anche se purtroppo è una verità.solo vera e non giudiziaria. La verità su Madonna di Campiglio. Il 5 giugno 1999, mentre stava stravincendo il Giro d'Italia, in Trentino il Pirata fu probabilmente incastrato alla vigilia della penultima tappa: controllo antidoping, ematocrito alto, esclusione dalla gara rosa. Cu fu qualcosa di strano, ormai indimostrabile forse, in quel controllo. E in quei giorni era tutto strano, si è scoperto col tempo: c'erano, ad esempio, mille scommesse che davano Pantani escluso dal Giro d'Italia, scommesse messe in fila dalla camorra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’onore di Pantani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jacquelin, quel bronzo francese dedicato a Pantani Sullo stesso argomento Caso Pantani, il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizioneLa procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso... Caso Pantani: la Procura chiede l’archiviazione per mancanza di prove? Domande chiave Chi sono i tre indagati coinvolti nel nuovo fascicolo della Procura? Come avrebbero potuto le scommesse clandestine influenzare il... Io sto con la Federazione Russa. Ps: Onore a Pietrangelo Buttafuoco. DISONORE AL MINISTRO MELONIANO GIULI. x.com Il Giro torna sulle strade di PantaniLa tappa del 2004 con l’arrivo a Corno alle Scale, fu una delle prima senza Marco Pantani, scomparso il 14 febbraio dello stesso anno. Un momento tragico per tutto il ciclismo italiano soprattutto per ... ilrestodelcarlino.it Free Talk Friday reddit Il talento di Pantani a Urbino: il pianista è atteso domani alle 18 nel Cortile d’onore del Palazzo DucaleÈ Nicola Pantani, giovane talento riconosciuto a livello internazionale, il protagonista del concerto di domani (ore 18) nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Urbino, nell’ambito di Musica a ... corriereadriatico.it