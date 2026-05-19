Longevity Summit di Milano la guida agli appuntamenti aperti al pubblico da non perdere | dagli orologi epigenetici al rave del benessere tutte le nuove tendenze

A Milano si svolge il Longevity Summit, un evento dedicato alle ultime novità sulla longevità e il benessere. Sono previsti appuntamenti aperti al pubblico che spaziano dagli orologi epigenetici, strumenti per monitorare il processo di invecchiamento, a iniziative come il rave del benessere, una manifestazione che combina musica e pratiche salutistiche. L’evento si concentra sulle innovazioni scientifiche e le nuove tendenze nel campo della vita lunga e sana, offrendo pubblicamente informazioni e dimostrazioni pratiche.

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Il tempo è l’unico bene che non si può comprare. O almeno, lo era: viviamo nell’ era della longevity, la scienza del vivere a lungo e del vivere meglio. Più che un macrotrend – se ne parla davvero ovunque – è la sfida del nostro tempo: l’aspettativa di vita si è allungata e ora la sfida è garantire quanti più anni possibile in salute. Per affrontare questo tema complesso, al centro congressi Allianz MiCo di Milano dal 20 al 23 maggio torna il Longevity Summit, quest’anno incentrato sulla visione “One Health”: l’interconnessione tra salute umana, benessere planetario e resilienza economica. L’economia della longevità. Il concetto di longevity non interessa solo l’ambito medico-scientifico, ma attraversa trasversalmente ogni settore della nostra società: l’economia, l’urbanistica, il mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Longevity Summit di Milano, la guida agli appuntamenti aperti al pubblico da non perdere: dagli orologi epigenetici al rave del benessere, tutte le nuove tendenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Guida agli eventi della settimana: i 10 appuntamenti da non perdere Longevity Rave: a Milano il party immersivo che misura la felicitàMilano – Arriva per la prima volta in Italia, alle Terme De Montel di Milano, il Longevity Party un format internazionale che 'misura la felicità'. Il Milan Longevity Summit porta in Italia il primo Longevity Rave x.com A Milano l’International Summit on Sports and Longevity con Luka ModricRoma, 19 mag. (askanews) – Milano sarà il cuore pulsante di un network globale dedicato alla medicina sportiva d’élite. Il prossimo 25 maggio, l’I.R.C.C.S. Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio aprirà le ... askanews.it Milan Longevity Summit 2026: vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglioDal 20 al 23 maggio, il Milan Longevity Summit 2026 esplora la longevità in ottica One Health come questione sistemica: salute, clima, cibo, economia. lifegate.it