L' onda verde che attraversa la via Emilia | la Carovana ambientalista e sociale fa tappa in piazza Saffi

Da alcune settimane, un corteo di iniziative e manifestazioni attraversa l’Emilia-Romagna, collegando diverse città lungo la via Emilia. Questa carovana ambientalista e sociale si è fermata recentemente in piazza Saffi, dove si è svolto un evento pubblico. La mobilitazione coinvolge gruppi e cittadini che si sono riuniti per discutere di questioni legate all’ambiente e ai diritti sociali, creando un percorso che si estende attraverso varie località della regione.

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