L' onda verde che attraversa la via Emilia | la Carovana ambientalista e sociale fa tappa in piazza Saffi
Da alcune settimane, un corteo di iniziative e manifestazioni attraversa l’Emilia-Romagna, collegando diverse città lungo la via Emilia. Questa carovana ambientalista e sociale si è fermata recentemente in piazza Saffi, dove si è svolto un evento pubblico. La mobilitazione coinvolge gruppi e cittadini che si sono riuniti per discutere di questioni legate all’ambiente e ai diritti sociali, creando un percorso che si estende attraverso varie località della regione.
C’è un filo invisibile, lungo centinaia di chilometri, che da qualche settimana unisce i campanili e le piazze dell’Emilia-Romagna. È partito lo scorso 11 aprile da Piacenza, con il passo lento ma deciso di chi non vuole solo attraversare un territorio, ma fermarsi ad ascoltarne il respiro. È la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
China: The Vertical Labyrinth of Guizhou | Deadliest Journeys
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