L' omaggio a Guccini al teatro San Leonardo di Viterbo

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro San Leonardo di Viterbo si è tenuto uno spettacolo in omaggio a Guccini intitolato “E un'altra volta è notte e suono”. Durante l’evento sono stati eseguiti brani come “Incontro”, “Vedi cara” e “Il vecchio e il bambino”. L’appuntamento ha visto sul palco musicisti che hanno riproposto alcune delle canzoni più note del cantautore. L’atmosfera è stata caratterizzata dalla presenza di pubblico e da un’esibizione che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi del repertorio di Guccini.

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“Incontro”, “Vedi cara” e “Il vecchio e il bambino” sono solo alcuni dei celebri brani suonati sul palco del teatro San Leonardo per lo spettacolo-tributo a Guccini, dal titolo “E un'altra volta è notte e suono”.Il viaggio, tra le note e le storie che hanno segnato generazioni e che continuano ad. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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