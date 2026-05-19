L' omaggio a Guccini al teatro San Leonardo di Viterbo

Al teatro San Leonardo di Viterbo si è tenuto uno spettacolo in omaggio a Guccini intitolato “E un'altra volta è notte e suono”. Durante l’evento sono stati eseguiti brani come “Incontro”, “Vedi cara” e “Il vecchio e il bambino”. L’appuntamento ha visto sul palco musicisti che hanno riproposto alcune delle canzoni più note del cantautore. L’atmosfera è stata caratterizzata dalla presenza di pubblico e da un’esibizione che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi del repertorio di Guccini.

“Incontro”, “Vedi cara” e “Il vecchio e il bambino” sono solo alcuni dei celebri brani suonati sul palco del teatro San Leonardo per lo spettacolo-tributo a Guccini, dal titolo “E un'altra volta è notte e suono”.Il viaggio, tra le note e le storie che hanno segnato generazioni e che continuano ad. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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