A Trento, la scuola Milani si è aggiudicata il primo posto a livello nazionale nella prova di logica. La classifica ha visto prevalere un gruppo di studenti che si sono distinti per i risultati ottenuti. Il laboratorio didattico ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso formativo, contribuendo a preparare gli studenti in modo mirato. La competizione ha coinvolto diverse scuole provenienti da tutto il paese, con l’obiettivo di valutare le capacità logiche dei partecipanti.

? Domande chiave Chi sono gli studenti che hanno dominato la classifica nazionale?. Come ha fatto il laboratorio didattico a garantire un successo così netto?. Quale ruolo hanno avuto le insegnanti Aroma e Zulian in questa vittoria?. Perché questo primato cambierà il modello educativo di Farra di Soligo?.? In Breve Podio completato da Aurora Girardi, Enea Biasin, Leonardo Spinetta, Saad Shoel e Nicole Feltracco.. Docenti Aroma e Zulian hanno coordinato il laboratorio di logica per i quindici studenti.. Il sindaco Mattia Perencin ha espresso orgoglio per il successo del territorio farrese.. Il metodo didattico ludico punta a potenziare le basi cognitive degli alunni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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