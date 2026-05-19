Il centrocampista slovacco, figura chiave nelle vittorie dello scorso campionato, potrebbe trasferirsi in una nuova squadra. La possibilità di un trasferimento riguarda anche la partecipazione alle competizioni europee, con la Juventus tra le squadre interessate. La sua attuale squadra sembra pronta a valutare eventuali offerte, mentre il giocatore potrebbe decidere di cambiare ambiente. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e le trattative sono ancora in fase preliminare.

Anche per Stanislav Lobotka è arrivato il momento di lasciare Napoli? Il centrocampista slovacco, uno dei protagonisti dei due scudetti azzurri, potrebbe decidere di cambiare aria. E occhio alla Juventus, che potrebbe virare su di lui nel caso in cui sfumasse l’idea di Bernardo Silva a parametro zero. Lobotka potrebbe andare alla Juventus. Scrive Repubblica: In caso di Champions o Europa League, l’urgenza è di innervare la rosa con giocatori di personalità, ma la differenza economica tra le due competizioni, che di base è di 30 milioni, porterà alla correzione delle mire: niente Bernardo Silva, ma magari Lobotka. Si era già parlato dello slovacco possibile innesto dei bianconeri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka potrebbe finire alla Juventus, con o senza Champions

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