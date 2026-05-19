Lo straordinario caso della Filati Lastex la mostra alla galleria Cento4

Alla galleria Cento4 di Bergamo è aperta una mostra dedicata alla storia della Filati Lastex, con un focus su un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione. L’esposizione ripercorre anche i 120 anni di attività della Cgil a livello nazionale e i 125 anni di presenza nel territorio bergamasco. Sono esposti documenti, fotografie e oggetti che testimoniano i momenti più significativi di questa vicenda e della lunga presenza sindacale nella zona. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo. Centoventi anni di storia della Cgil nazionale e centoventicinque di presenza radicata sul territorio orobico. Per celebrare questo doppio anniversario, il sindacato sceglie di riportare alla luce una delle vertenze più straordinarie nel panorama del vissuto sindacale bergamasco, una vicenda che tra 1974 e il 1975 superò i confini locali per diventare un caso di rilevanza nazionale. Venerdì 29 maggio, alle 18, alla galleria Cento4 di Bergamo (via Borgo Palazzo 104L), si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Lo straordinario caso della Filati Lastex” patrocinata dal Comune di Bergamo. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 13 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nasce “Risonanze” alla galleria FARè: il calendario degli appuntamenti della mostraUna mostra fotografica collettiva che esplora il legame profondo e invisibile tra l’arte dello scatto e il mondo della musica è visitabile alla... Alla Galleria 360 la mostra "Languages of art"Mostra collettiva: “Languages of Art”Inaugurazione: Venerdì 22 Maggio, ore 19:30 - 21:00Durata: 22 maggio – 27 giugno 2026Luogo: Galleria360, Via...