Nel 2024, in Italia, sono stati pubblicati 85 titoli nel settore dell’editoria libraria. I dati disponibili rappresentano una fotografia dettagliata di un settore che sembra attraversare un momento di difficoltà. La quantità di libri pubblicati quest’anno riflette una situazione che può essere interpretata come una sorta di diagnosi, suggerendo possibili criticità o mutamenti nel panorama editoriale nazionale. Questi numeri offrono un quadro preciso dello stato attuale dell’editoria nel nostro paese.

I numeri dell’editoria libraria sono, a leggerli bene, una diagnosi. Nel 2024 sono stati pubblicati in Italia 85.872 titoli a stampa. Per la prima volta il catalogo “vivo” — i libri reperibili e ordinabili — ha superato il tetto di 1,5 milioni di titoli. Un milione e mezzo di libri disponibili in un Paese dove, stando agli stessi rilevatori del settore, la domanda interna è in contrazione. Nel 2025 il settore trade ha segnato -2% a valore e -2,7% a copie. Il 2026 è partito meglio ma. Andiamo con ordine. Più libri, meno vendite: non è un paradosso, è la fisiologia di ogni inflazione. Il Premio Strega, che è lo specchio cerimoniale di questo sistema, ha ricevuto quest’anno 79 candidature, da cui il comitato ha estratto la dozzina finalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Stato droga l’editoria in astinenza

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