Lo spettacolo del Lago Capacciotti | livelli da record manca poco per lo sfioro

Il Lago Capacciotti ha raggiunto livelli idrici molto elevati, prossimi allo sfioro, senza che siano stati segnalati rischi immediati. La quantità di acqua presente nel bacino si avvicina al limite massimo, mentre la natura e le attività umane stanno assistendo a questo fenomeno. La situazione non ha provocato allarmi ufficiali, ma ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona, interessato a vedere come evolverà l’evento nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui