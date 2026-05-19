Lo spettacolo del Lago Capacciotti | livelli da record manca poco per lo sfioro
Il Lago Capacciotti ha raggiunto livelli idrici molto elevati, prossimi allo sfioro, senza che siano stati segnalati rischi immediati. La quantità di acqua presente nel bacino si avvicina al limite massimo, mentre la natura e le attività umane stanno assistendo a questo fenomeno. La situazione non ha provocato allarmi ufficiali, ma ha attirato l’attenzione di chi frequenta la zona, interessato a vedere come evolverà l’evento nelle prossime ore.
Sulla pagina Facebook dedicata all'invaso e attraverso i costanti aggiornamenti del Consorzio di Bonifica della Capitanata, emerge un quadro di trepidante attesa, ben lontano dalle paure di esondazioni incontrollate. Le piogge hanno fatto il loro lavoro e la diga è pronta a fare il suo. Il lago continua a crescere giorno dopo giorno. Secondo gli ultimi rilevamenti, il bacino ha raggiunto quota 42,5 milioni di metri cubi (ML) di risorsa idrica immagazzinata. Questo significa che l'acqua si trova ormai a circa un solo metro dallo sfioro, il punto di massima capienza previsto per la struttura. Per il Consorzio di Bonifica, si tratta... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Lo spettacolo del Lago Capacciotti: livelli da record, manca poco per lo sfioro
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