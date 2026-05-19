Una sorella ha espresso un sentimento di sgomento e dolore dopo un episodio avvenuto sabato. Ha riferito che la famiglia non aveva compreso la reale condizione del fratello, in quanto lui nascondeva il suo problema di salute. La famiglia è colpita da un senso di shock e di sofferenza, che ha reso difficile trovare parole per descrivere quanto accaduto. La vicenda ha suscitato una forte reazione tra i parenti coinvolti.

Modena, 19 maggio 2026 – “Di fronte a quello che è successo sabato è difficile trovare le parole per esprimere il dolore e l’enorme sofferenza che io e la mia famiglia proviamo”. La sorella maggiore di Salim El Koudri ha espresso ieri il pensiero della famiglia attraverso il loro avvocato. La donna, 33 anni, nata in Italia in provincia di Bergamo come il fratello, vive con i parenti nel comune di Sala Bolognese ed ha un bimbo piccolo di pochi mesi. Abita in una zona estremamente tranquilla del paese in una via piena di casette con giardini e cortili. Secondo quanto si è potuto apprendere, la famiglia è ben integrata e non ha contatti molto frequenti con gli altri parenti che vivono a Ravarino, in provincia di Modena, la residenza di El Koudri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sgomento della sorella di Salim: “Nascondeva il suo male, non abbiamo capito”

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