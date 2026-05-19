Lo sciopero sui Lungarni | Soldi per i lavoratori Non per fare la guerra
In città si sono registrate manifestazioni di protesta legate a uno sciopero che ha coinvolto i Lungarni, con l’obiettivo di chiedere risorse per i lavoratori e non per spese militari. Nel frattempo, sui social e nelle piazze si sono viste discussioni su come alcune associazioni e movimenti colleghino temi come la Palestina, Cuba e le questioni di riarmo con aspetti legati all’amministrazione locale e ai servizi per l’infanzia. La protesta ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e organizzazioni.
Ma cosa mette insieme la Flottilla, la Palestina, Cuba, Pisa città del riarmo con gli asili comunali? Non hanno dubbi le Usb che hanno indetto ieri, lo sciopero generale e cioè e la risposta è che "i soldi per l’Italia bellicista che sono drenati dai già miseri salari dei lavoratori devono essere dirottati sugli asili, sul sociale, sulla sanità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo dice Valter Lorenzi mentre sventola la bandiera di Rete comunisti italiani davanti alla Prefettura, palazzo del Governo. Ma il corteo è partito dal palazzo del Comune, da Piazza XX Settembre, ribattezzata Piazza Gaza. Erano in circa 500 gli aderenti al corteo. Tra questi c’è Chiara Macis sindacalista Rsa di multi sindacato sociale: "Per le cooperative che partecipano a bandi in ribasso, noi siamo un esercito di riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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