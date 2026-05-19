Lo sciopero sui Lungarni | Soldi per i lavoratori Non per fare la guerra

In città si sono registrate manifestazioni di protesta legate a uno sciopero che ha coinvolto i Lungarni, con l’obiettivo di chiedere risorse per i lavoratori e non per spese militari. Nel frattempo, sui social e nelle piazze si sono viste discussioni su come alcune associazioni e movimenti colleghino temi come la Palestina, Cuba e le questioni di riarmo con aspetti legati all’amministrazione locale e ai servizi per l’infanzia. La protesta ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e organizzazioni.

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