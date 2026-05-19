Il prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Canada a Montreal, con le vetture che torneranno a sfrecciare sul circuito. Tuttavia, prima della competizione, un gruppo di spogliarelliste ha annunciato uno sciopero, scegliendo proprio questa data perché rappresenta il momento in cui si registra il maggior numero di turni di lavoro. Le lavoratrici chiedono maggiori tutele e condizioni di lavoro più sicure, manifestando le proprie richieste attraverso una protesta che si svolge nel periodo della gara.

Torna la Formula 1, nel prossimo week end è in programma il gran premio del Canada a Montreal, ma prima che i motori tornino a rombare arriva una rivendicazione sindacale da parte delle spogliarelliste che hanno scelto il week end del gran premio perchè è notoriamente quello in cui si lavora di più. La minaccia, come riporta un articolo dedicato sul NY Times, è quella di uno sciopero per il prossimo 23 maggio, cioè il sabato sera che precede il giorno del GP. L’azione, organizzata dal Sex Work Autonomous Committee (SWAC), mira a colpire i club nel loro periodo più redditizio dell’anno, per rivendicare diritti fondamentali e migliori condizioni di lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lo sciopero delle spogliarelliste agita il gran premio del Canada: “Vogliamo essere più tutelate”

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