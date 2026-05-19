Lo sciopero ai Cantieri navali dello Stretto verbale di contestazione alla Fiom Cgil

Nella giornata di alcuni giorni fa, è stato redatto un verbale di contestazione nei confronti della Fiom Cgil a seguito dello sciopero tenuto davanti ai cantieri navali dello Stretto. La denuncia riguarda le modalità e le ragioni dello sciopero, che ha coinvolto alcuni lavoratori dell’area. La questione è stata formalmente portata all’attenzione delle autorità competenti con un documento che evidenzia le contestazioni relative alle modalità di protesta. La vicenda coinvolge direttamente le parti coinvolte e si inserisce in un contesto di tensione tra sindacato e azienda.

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