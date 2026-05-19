Lo sciopero ai Cantieri navali dello Stretto verbale di contestazione alla Fiom Cgil
Nella giornata di alcuni giorni fa, è stato redatto un verbale di contestazione nei confronti della Fiom Cgil a seguito dello sciopero tenuto davanti ai cantieri navali dello Stretto. La denuncia riguarda le modalità e le ragioni dello sciopero, che ha coinvolto alcuni lavoratori dell’area. La questione è stata formalmente portata all’attenzione delle autorità competenti con un documento che evidenzia le contestazioni relative alle modalità di protesta. La vicenda coinvolge direttamente le parti coinvolte e si inserisce in un contesto di tensione tra sindacato e azienda.
Verbale di contestazione alla Fiom Cgil per lo sciopero davanti ai cantieri navali dello Stretto dei giorni scorsi. Secondo quanto informa la federazione la questura ha notificato il provvedimento perché l'organizzazione non ha dato preventivo avviso alle autorità sulla protesta.Sciopero ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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