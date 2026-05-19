Lo psichiatra | Reazioni difficili da predire Ma le origini non c’entrano
Un professionista della salute mentale ha dichiarato che le reazioni delle persone sono difficili da prevedere e che le origini dei problemi non sono direttamente collegate ai comportamenti attuali. Nel nostro Paese, si evidenzia la necessità di aumentare i finanziamenti destinati a questo settore, che attualmente riceve il 3% delle risorse sanitarie, rispetto a un 10% di Francia e Germania. La questione riguarda l’allocazione di risorse specifiche per migliorare l’assistenza e le cure nelle strutture italiane.
C’è nel nostro Paese l’urgenza di fornire risorse adeguate a chi si occupa di salute mentale. L’Italia destina a questo settore il 3% dei fondi del bilancio dedicato alla sanità, mentre in Francia e Germania siamo sul 10%. Ma non è solo un problema di fondi. Non esiste la bacchetta magica, servono gli strumenti adatti. Bisogna pensare a spazi di formazione e cura che allarghino i confini e le competenze degli operatori perché si possano capire e prevenire certi tipi di comportamenti". Andrea Scardovi, psichiatra e segretario scientifico del Centro psicoanalitico di Bologna, è rimasto colpito, come tutti, da ciò che ha fatto a Modena il 31enne Salim El Koudri a Modena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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