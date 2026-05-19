Lo psichiatra | Reazioni difficili da predire Ma le origini non c’entrano

Un professionista della salute mentale ha dichiarato che le reazioni delle persone sono difficili da prevedere e che le origini dei problemi non sono direttamente collegate ai comportamenti attuali. Nel nostro Paese, si evidenzia la necessità di aumentare i finanziamenti destinati a questo settore, che attualmente riceve il 3% delle risorse sanitarie, rispetto a un 10% di Francia e Germania. La questione riguarda l’allocazione di risorse specifiche per migliorare l’assistenza e le cure nelle strutture italiane.

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