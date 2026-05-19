Lo lanciano vivo in gabbia tra i rifiuti ma River sopravvive | si cercano i responsabili

Martedì 12 maggio alcuni ragazzi hanno notato un movimento tra i rifiuti davanti a un condominio di San Rocco, a Monza. Si sono avvicinati e hanno scoperto un animale ancora vivo, rinchiuso in una gabbia tra i rifiuti. L’animale, un cane, era stato probabilmente abbandonato in quella condizione e lasciato tra i rifiuti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare chi ha lasciato l’animale in quelle condizioni.

Lo hanno trovato martedì 12 maggio dei ragazzi che si sono accorti che qualcosa si stava muovendo in mezzo all'immondizia davanti ad un condominio di San Rocco, a Monza. Poi la chiamata alle Guardie ecologiche volontarie (Gev) e l'intervento dell'Enpa che hanno tratto in salvo il piccolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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