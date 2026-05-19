Livorno | La curva Nord piange Claudio Piroli storico tifoso amaranto morto a 53 anni | Abbiamo perso un fratello
A Livorno, la Curva Nord ha dato l’ultimo saluto a Claudio Piroli, tifoso storico della squadra locale, deceduto all’età di 53 anni. La comunità di appassionati ha espresso dolore con parole che descrivono Piroli come un “fratello”, sottolineando il legame stretto tra lui e il gruppo di sostegno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i supporter, che si sono riuniti per ricordarlo e onorare la sua memoria.
“Un fratello storico”. Con queste parole la Curva Nord Fabio Bettinetti ricorda Claudio Piroli, tifoso amaranto scomparso a 53 anni. A dare la notizia, nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, sono stati gli stessi ultras, che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia, ai suoi due figli e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Curva Nord Massimo Cioffi | Sambenedettese - Livorno | 28/02/2026
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