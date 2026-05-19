LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un devastante Filippo Ganna praticamente già certo della vittoria!

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con lo svolgimento in diretta. I pettorali di partenza sono stati già comunicati e la classifica generale si sta delineando man mano che i corridori completano il percorso. Tra i favoriti, Filippo Ganna ha dato prova di un’ottima performance, e i risultati sembrano avvicinare la sua vittoria finale. La cronometro di oggi rappresenta un momento cruciale per la competizione in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.12 Partito il belga Campenaerts. Difficile che spinga a tutta: deve conservare le energie per il capitano Vingegaard. 15.12 La posizione aerodinamica di Ganna: Ganna Airways. #GirodItalia pic.twitter.com3PAaWyDHnC — Giro d’Italia (@giroditalia) May 19, 2026 15.10 Partito l’americano Magnus Sheffield. Può puntare alla top5. 15.09 La classifica al traguardo: 1 GANNA Filippo 45.53 45.53 54.9 2 BAX Sjoerd 2.04 47.57 52.6 3 WALSCHEID Max 2.17 48.10 52.3 4 PRICE-PEJTERSEN Johan 2.29 48.22 52.1 5 LARSEN Niklas 2.42 48.35 51.9 6 MORGADO António 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta un devastante filippo ganna praticamente gi224 certo della vittoria
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un devastante Filippo Ganna praticamente già certo della vittoria!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Filippo Ganna!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna senza rivali, sta dominando!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.

filippo ganna live giro d italiaQuando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo ... oasport.it

filippo ganna live giro d italiaLIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un devastante Filippo Ganna praticamente già certo della vittoria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 15.10 Partito l'americano ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web