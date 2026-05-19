LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un devastante Filippo Ganna praticamente già certo della vittoria!
Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con lo svolgimento in diretta. I pettorali di partenza sono stati già comunicati e la classifica generale si sta delineando man mano che i corridori completano il percorso. Tra i favoriti, Filippo Ganna ha dato prova di un’ottima performance, e i risultati sembrano avvicinare la sua vittoria finale. La cronometro di oggi rappresenta un momento cruciale per la competizione in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.12 Partito il belga Campenaerts. Difficile che spinga a tutta: deve conservare le energie per il capitano Vingegaard. 15.12 La posizione aerodinamica di Ganna: Ganna Airways. #GirodItalia pic.twitter.com3PAaWyDHnC — Giro d’Italia (@giroditalia) May 19, 2026 15.10 Partito l’americano Magnus Sheffield. Può puntare alla top5. 15.09 La classifica al traguardo: 1 GANNA Filippo 45.53 45.53 54.9 2 BAX Sjoerd 2.04 47.57 52.6 3 WALSCHEID Max 2.17 48.10 52.3 4 PRICE-PEJTERSEN Johan 2.29 48.22 52.1 5 LARSEN Niklas 2.42 48.35 51.9 6 MORGADO António 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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