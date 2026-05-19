LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un devastante Filippo Ganna praticamente già certo della vittoria!

Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con lo svolgimento in diretta. I pettorali di partenza sono stati già comunicati e la classifica generale si sta delineando man mano che i corridori completano il percorso. Tra i favoriti, Filippo Ganna ha dato prova di un’ottima performance, e i risultati sembrano avvicinare la sua vittoria finale. La cronometro di oggi rappresenta un momento cruciale per la competizione in corso.

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