LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna senza rivali Tocca agli uomini di classifica

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti per affrontare il percorso. I pettorali di partenza sono stati distribuiti questa mattina e la classifica generale si sta aggiornando in tempo reale. Tra i favoriti, alcuni atleti sono già in evidenza, mentre altri cercano di recuperare posizioni. La cronometro rappresenta un momento cruciale per la corsa, con i corridori che si sfidano lungo il tracciato previsto.

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15.49 In gara Bernal. Su un percorso del genere potrebbe fare tanta fatica. 15.48 Di seguito gli orari di partenza dei primi 15 della classifica generale: 15.43 Alle 15.55 partirà Davide Piganzoli. Chissà che non possa stupire. 15.41 Tra poco gli uomini di classifica. Alle 15.46 partirà Damiano Caruso, che è 16°. Da quel momento gli intervalli di partenza saliranno da 1 a 3 minuti. 15.38 Non una buona cronometro per Matteo Sobrero. E’ vero che predilige percorsi più mossi, ma 4’50” da Ganna all’arrivo lasciano intendere che non abbia spinto veramente a tutta. 15.37 Partito Giulio Ciccone. Non essendo più in classifica, andrà ad un passo regolare, senza forzare o spendere troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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