LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna senza rivali Tocca agli uomini di classifica

Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti per affrontare il percorso. I pettorali di partenza sono stati distribuiti questa mattina e la classifica generale si sta aggiornando in tempo reale. Tra i favoriti, alcuni atleti sono già in evidenza, mentre altri cercano di recuperare posizioni. La cronometro rappresenta un momento cruciale per la corsa, con i corridori che si sfidano lungo il tracciato previsto.

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