LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna senza rivali Tocca agli uomini di classifica
Oggi si tiene la tappa di cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori che sono partiti per affrontare il percorso. I pettorali di partenza sono stati distribuiti questa mattina e la classifica generale si sta aggiornando in tempo reale. Tra i favoriti, alcuni atleti sono già in evidenza, mentre altri cercano di recuperare posizioni. La cronometro rappresenta un momento cruciale per la corsa, con i corridori che si sfidano lungo il tracciato previsto.
15.49 In gara Bernal. Su un percorso del genere potrebbe fare tanta fatica. 15.48 Di seguito gli orari di partenza dei primi 15 della classifica generale: 15.43 Alle 15.55 partirà Davide Piganzoli. Chissà che non possa stupire. 15.41 Tra poco gli uomini di classifica. Alle 15.46 partirà Damiano Caruso, che è 16°. Da quel momento gli intervalli di partenza saliranno da 1 a 3 minuti. 15.38 Non una buona cronometro per Matteo Sobrero. E’ vero che predilige percorsi più mossi, ma 4’50” da Ganna all’arrivo lasciano intendere che non abbia spinto veramente a tutta. 15.37 Partito Giulio Ciccone. Non essendo più in classifica, andrà ad un passo regolare, senza forzare o spendere troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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