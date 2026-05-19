LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna inavvicinabile Si avvicina il momento degli uomini di classifica

Oggi è in corso la tappa del Giro d’Italia 2026, con una cronometro individuale che ha visto Ganna partire con il miglior tempo e mantenere la leadership. La classifica generale si sta definendo mentre i corridori si avvicinano alla conclusione della frazione, con alcuni atleti di classifica che cercano di recuperare posizioni. I pettorali di partenza sono disponibili e aggiornati, e i risultati della cronometro stanno influenzando la posizione dei corridori nella generale.

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