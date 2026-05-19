LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna inavvicinabile Si avvicina il momento degli uomini di classifica
Oggi è in corso la tappa del Giro d’Italia 2026, con una cronometro individuale che ha visto Ganna partire con il miglior tempo e mantenere la leadership. La classifica generale si sta definendo mentre i corridori si avvicinano alla conclusione della frazione, con alcuni atleti di classifica che cercano di recuperare posizioni. I pettorali di partenza sono disponibili e aggiornati, e i risultati della cronometro stanno influenzando la posizione dei corridori nella generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.38 Non una buona cronometro per Matteo Sobrero. E’ vero che predilige percorsi più mossi, ma 4’50” da Ganna all’arrivo lasciano intendere che non abbia spinto veramente a tutta. 15.37 Partito Giulio Ciccone. Non essendo più in classifica, andrà ad un passo regolare, senza forzare o spendere troppe energie. 15.35 Ganna a luglio compirà 30 anni. Ad oggi un suo erede in Italia non c’è nelle cronometro. 15.33 La classifica al traguardo: 1 GANNA Filippo 45.53,0 45.53,0 54.9 2 CAVAGNA Rémi 1.59,0 47.52,0 52.6 3 BAX Sjoerd 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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