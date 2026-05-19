LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | a breve la partenza di Ganna attesa per i big della generale

Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026 che sarà trasmessa in diretta, con la partenza imminente del ciclista Ganna. Sono attesi i principali favoriti per la classifica generale, mentre in questa fase si segnala un ritardo di un minuto e 28 secondi per uno dei corridori rispetto al leader della prima salita intermedia. La corsa si sta sviluppando su un percorso che include una cronometro, con i pettorali di partenza e la classifica generale aggiornati in tempo reale.

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