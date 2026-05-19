LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | a breve la partenza di Ganna attesa per i big della generale
Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026 che sarà trasmessa in diretta, con la partenza imminente del ciclista Ganna. Sono attesi i principali favoriti per la classifica generale, mentre in questa fase si segnala un ritardo di un minuto e 28 secondi per uno dei corridori rispetto al leader della prima salita intermedia. La corsa si sta sviluppando su un percorso che include una cronometro, con i pettorali di partenza e la classifica generale aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14:02 Un minuto e 28 secondi di ritardo per Milan su Price-Pejtersen al primo intermedio. L’azzurro dovrà solo tenere d’occhio il tempo massimo senza sperperare energie utili ai prossimi sprint. 14:01 Meno di 20 minuti alla partenza di Filippo Ganna (Netcompany INEOS), favorito d’obbligo di giornata. 13:58 Oggi i distacchi saranno ampissimi soprattutto tra i big. Gli scalatori con buon attitudine alla cronometro potranno guadagnare moltissimi secondi. 13:55 Soltanto un secondo di margine per il danese su Walsheid, che sta dunque recuperando nella seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
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