LIVE Darderi-Burruchaga ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | iniziato un nuovo torneo per il n16

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Luciano Darderi e Burruchaga è iniziato con Darderi al servizio. Darderi, che occupa la posizione di numero 16 nel tabellone, ha preso il servizio alle 13:07. La partita si svolge su un campo in terra battuta e viene trasmessa in diretta streaming. Gli appassionati possono aggiornarsi seguendo la cronaca in tempo reale attraverso il collegamento dedicato. La competizione rappresenta una delle tappe principali sulla terra battuta europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luciano Darderi al servizio! 13:07 Darderi qui è testa di serie n.7! Giocatori in campo! 13:05 Classifica che vede Darderi live in sedicesima posizione, ma vincendo oggi non aggiungerebbe punti perché scarterebbe l’eventuale ottavo ad Amburgo. Cobolli è poco più avanti l’italo argentino, in quattordicesima piazza. 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto arrendersi solamente a Casper Ruud nel penultimo atto al Foro Italico. 12:55 Chiudono Krawietz e Puetz, a breve in campo Luciano Darderi! 12:36 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break e della conclusione del 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: iniziato un nuovo torneo per il n.16

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