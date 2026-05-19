LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro chiude il 1° set
Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga si è concluso con il primo set vinto dall’azzurro per 6-3. Durante il gioco, Darderi ha messo a segno un rovescio largo, portando il punteggio a 30-0, e ha poi concluso con un servizio accompagnato da una palla corta. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Largo il rovescio di Darderi. 15-0 Servizio e palla corta. DARDERI-Burruchaga 6-3! Con qualche minuto di ritardo l’azzurro chiude il set d’apertura dopo 50? di gioco. A-40 Servizio e dritto. Chiudiamo! 40-40 Niente, errore di dritto. 40-30 Doppio nastro vincente. 40-15 Si apre il campo Darderi con la prima in kick e manovra di dritto per avere due set point. 30-15 Spinge di dritto e colpisce con la smorzata Burruchaga. 30-0 Prima vincente. Alè! 15-0 Clamoroso errore a campo aperto di dritto di Burruchaga 5-3 Serve di nuovo per il set Darderi! 40-15 Errore di rovescio Burruchaga. 40-0 Altra prima, altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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