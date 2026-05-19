LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro chiude il 1° set

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga si è concluso con il primo set vinto dall’azzurro per 6-3. Durante il gioco, Darderi ha messo a segno un rovescio largo, portando il punteggio a 30-0, e ha poi concluso con un servizio accompagnato da una palla corta. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

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