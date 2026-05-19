LIVE Darderi-Burruchaga 0-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | iniziato un nuovo torneo per il n16

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga è cominciato con Burruchaga in vantaggio per 1-0. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui. Attualmente il punteggio segna 40-40, con Burruchaga che ha sbagliato un dritto largo. Il servizio di Burruchaga prevede uno slice, mentre il colpo successivo è un rovescio giocato dall’altra parte del campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui