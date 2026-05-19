LIVE Darderi-Burruchaga 0-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | iniziato un nuovo torneo per il n16

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga è cominciato con Burruchaga in vantaggio per 1-0. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui. Attualmente il punteggio segna 40-40, con Burruchaga che ha sbagliato un dritto largo. Il servizio di Burruchaga prevede uno slice, mentre il colpo successivo è un rovescio giocato dall’altra parte del campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo il dritto dell’argentino. A-40 Servizio slice e rovescio di là. 40-40 Servizio dritto e smash. 30-40 Con il dritto Luciano! 30-30 Nuovo doppio fallo da sinistra. 30-15 Servizio e dritto Burruchaga. 15-15 Doppio fallo. 15-0 In rete il rovescio di Darderi. 0-1 Risposta nei piedi e dritto vincente Burruchaga. 40-A Risposta aggressiva con il dritto. 40-40 Dritto vincente di Burruchaga. 40-30 Terza prima vincente da destra. 30-30 Largo il dritto difensivo di Darderi. 30-15 Servizio vincente! 15-15 Palla corta facile preda dell’argentino. 15-0 Prima vincente. Luciano che si fermò in ottavi nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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