LIVE Cobolli-Buse 2-6 4-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cambia ritmo equilibrio nel 2°set

Durante la partita tra Cobolli e Buse all’ATP di Amburgo, il punteggio vede l’azzurro sotto 2-6 nel primo set, poi in vantaggio 4-3 nel secondo. Il giocatore italiano ha cambiato ritmo, cercando di mantenere l’equilibrio, e ha messo in campo uno slice che si apre sul lato opposto. Nel corso del match, il peruviano ha risposto con un servizio potente e un dritto preciso, mentre l’italiano ha tentato di riaprire il set con alcune variazioni di gioco. La partita continua in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui