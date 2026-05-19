LIVE Cobolli-Buse 2-6 4-3 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cambia ritmo equilibrio nel 2°set

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cobolli e Buse all’ATP di Amburgo, il punteggio vede l’azzurro sotto 2-6 nel primo set, poi in vantaggio 4-3 nel secondo. Il giocatore italiano ha cambiato ritmo, cercando di mantenere l’equilibrio, e ha messo in campo uno slice che si apre sul lato opposto. Nel corso del match, il peruviano ha risposto con un servizio potente e un dritto preciso, mentre l’italiano ha tentato di riaprire il set con alcune variazioni di gioco. La partita continua in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e dritto per il peruviano 30-15 Prima slice ad uscire ad aprirsi il campo e dritto dalla parte opposta. 15-15 Il rovescio lungolinea di Cobolli si ferma sul nastro. 0-15 Buse chiama a rete l’avversario con la smorzata. Cobolli arriva bene e gioca un rovescio in diagonale profondo. Il peruviano ci arriva ed alza il lob, su cui l’italiano gioca lo schiaffo al volo. Buse arriva anche su questa palla, ma poi è costretto ad arrendersi sul colpo successivo 4-3 Gioco Cobolli:  l’italiano si apre il campo con il servizio e chiude con il dritto inside-in. 40-0 In rete la risposta di rovescio del peruviano 30-0 Il passante di rovescio di Buse si ferma in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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