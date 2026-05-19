LIVE Cobolli-Buse 2-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | peruviano avanti di un break

Nel corso della partita di singolare maschile all’ATP di Amburgo, il giocatore peruviano ha ottenuto un vantaggio di un break nel secondo set contro il suo avversario. Durante uno dei punti, il giocatore italiano ha tentato una smorzata che si è alzata troppo, lasciando spazio all’avversario di conquistare un punto facile. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni più significative, mentre i due atleti si sfidavano sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 La smorzata di Cobolli resta alta e diventa un comodo invito per il peruviano. 40-15 La risposta di rovescio di Buse si ferma sul nastro. Bravo Cobolli a far saltare la seconda in kick 30-15 Cobolli trova la profondità con il rovescio incrociato. In rete il rovescio di Buse. 15-15 Splendida smorzata giocata da Cobolli 0-15 Doppio fallo, il terzo del match 2-4 Gioco Buse: prima vincente per il peruviano. 40-15 Ottima risposta di Cobolli che mette i piedi in campo e gioca la smorzata vincente. 40-0 Il peruviano si apre il campo con il servizio ad uscire e poi accelera con il dritto dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Buse 2-4, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: peruviano avanti di un break ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A PARIGI È SUBITO GRANDE ITALIA! DARDERI E COBOLLI SCENDONO IN CAMPO PER LULTIMO TEST! Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Cobolli-Buse 1-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: peruviano avanti di un break LIVE Cobolli-Buse 0-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: partenza in salita, break per il peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente di Buse 40-40 Il rovescio incrociato di Buse termina in corridoio al termine di uno... Il campione in carica, Flavio Cobolli, è pronto a fare il suo esordio ad Amburgo contro il peruviano Ignacio Buse! Prima sfida in assoluto fra i due x.com LIVE Cobolli-Buse 2-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: peruviano avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Cobolli: prima ad uscire vincente. 40-15 Seconda carica ad uscire per Cobolli, in rete la risposta di ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Buse oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingComincia nella giornata di martedì 19 maggio il percorso di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Amburgo 2026, affrontando al primo turno il qualificato ... oasport.it