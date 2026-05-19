Lite Locatelli-Vlahovic ecco cosa è successo durante Juve-Fiorentina

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, si è verificata una lite tra due giocatori. L'incidente è avvenuto nel corso del secondo tempo, coinvolgendo un centrocampista della Juventus e un attaccante della Fiorentina. La discussione si è accesa in campo e ha richiesto l'intervento dei membri dello staff e dell'arbitro. Nessun altro giocatore è stato coinvolto, e l'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, creando ulteriori tensioni nel finale di stagione della squadra bianconera.

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La lite Locatelli-Vlahovic accende, come se ce ne fosse bisogno, il finale di stagione della Juventus. Non c’è pace per la squadra di Luciano Spalletti che dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è a un passo dal perdere la partecipazione alla prossima Champions League e ora deve gestire un caso di grande nervosismo interno al gruppo. FT ?? Finisce qui. @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveFiorentina pic.twitter.comwkod5s0lAW — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2026 I due giocatori bianconeri, durante la partita contro i Viola, sono stati protagonisti di un diverbio a distanza – frutto della sconfitta che stava maturando sul campo – e che i tifosi presenti sugli spalti dell’Allianz hanno immortalato e diffuso sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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