Lite in famiglia tra Kerakoll e Litokol il tribunale esclude la concorrenza sleale
Nelle ultime settimane, il Tribunale di Bologna ha emesso una sentenza riguardante una disputa tra due aziende storiche del settore ceramico, entrambe fondate nel 1968. La causa, che ha coinvolto Litokol e Kerakoll, ha riguardato accuse di concorrenza sleale. Il giudice ha escluso che ci siano state pratiche scorrette tra le due realtà, sancendo così la fine del contenzioso legale tra le parti. La decisione si inserisce in un contesto di lunga storia commerciale tra le due aziende.
Nelle scorse settimane il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulla controversia che ha visto contrapposte Litokol e Kerakoll, due storiche realtà del distretto ceramico, fondate entrambe nel 1968.Al centro della vicenda vi è Gian Luca Sghedoni, manager e imprenditore che ha guidato per oltre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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