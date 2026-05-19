Lite in famiglia tra Kerakoll e Litokol il tribunale esclude la concorrenza sleale

Nelle ultime settimane, il Tribunale di Bologna ha emesso una sentenza riguardante una disputa tra due aziende storiche del settore ceramico, entrambe fondate nel 1968. La causa, che ha coinvolto Litokol e Kerakoll, ha riguardato accuse di concorrenza sleale. Il giudice ha escluso che ci siano state pratiche scorrette tra le due realtà, sancendo così la fine del contenzioso legale tra le parti. La decisione si inserisce in un contesto di lunga storia commerciale tra le due aziende.

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