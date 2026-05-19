Lite in famiglia a Salerno aggredisce i poliziotti | arrestato 36enne
Nella mattinata di ieri a Salerno, in zona Largo Alfonso Menna, un intervento della Polizia di Stato è stato richiesto a seguito di una segnalazione riguardante una lite in famiglia. Durante l’intervento, un uomo di 36 anni ha aggredito gli agenti. Successivamente, è stato arrestato. La situazione si è conclusa con il fermo del coinvolto e il trasporto in commissariato. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto.
Momenti di tensione nella mattinata di ieri a Salerno, in zona Largo Alfonso Menna, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione per una lite in famiglia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Salerno, che hanno trovato un uomo di 36 anni, residente in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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