Lite in famiglia a Salerno aggredisce i poliziotti | arrestato 36enne

Nella mattinata di ieri a Salerno, in zona Largo Alfonso Menna, un intervento della Polizia di Stato è stato richiesto a seguito di una segnalazione riguardante una lite in famiglia. Durante l’intervento, un uomo di 36 anni ha aggredito gli agenti. Successivamente, è stato arrestato. La situazione si è conclusa con il fermo del coinvolto e il trasporto in commissariato. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto.

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