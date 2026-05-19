Lite in casa a San Giovanni donna all' ospedale

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, a San Giovanni, si è verificata una violenta lite tra un uomo e una donna all’interno di un’abitazione. La donna ha riportato ferite e è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Una violenta lite in casa tra un uomo e una donna si è verificata nella notte tra il 18 e il 19 maggio a San Giovanni. I due erano in forte stato di ebbrezza. È successo in un appartamento in via delle Docce, dove sono intervenuti i carabinieri. La donna, con un trauma facciale, è stata portata a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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