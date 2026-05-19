L’Italia torna a festeggiare al Giro d’Italia grazie alla vittoria di Filippo Ganna nella decima tappa, una cronometro di 42 chilometri che si è svolta da Viareggio a Massa. Ganna ha concluso la prova in prima posizione, rispettando le aspettative e mantenendo alta la bandiera italiana. La classifica generale ha subito variazioni, con il danese che ha deluso le attese e non ha conquistato la maglia rosa. La corsa continua con nuove sfide e aggiornamenti.

Filippo Ganna rispetta i pronostici e domina la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Netcompany Ineos era il favoritissimo per questa tappa e non ha deluso le aspettative di tifosi e appassionati. Ganna ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Con grandi difficoltà, ma alla fine Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) ha mantenuto la maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), che però adesso si trova a 27? dal leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia torna a gioire al Giro: Ganna domina la cronometro. Vingegaard delude, niente maglia rosa | La nuova classifica generale

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