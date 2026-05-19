Secondo quanto riporta il Financial Times, i mercati finanziari hanno mostrato segni di cambiamento rispetto alla situazione precedente. In Italia, il governo ha adottato misure che hanno influenzato i flussi finanziari, portando a un'“italianizzazione” delle finanze britanniche. Mentre il Regno Unito sta affrontando dinamiche di spostamenti di capitali, le autorità italiane hanno implementato azioni che hanno contribuito a modificare l’andamento dei mercati. Le analisi indicano un trend di consolidamento di queste tendenze.

L’italianizzazione delle finanze britanniche. Ovvero mentre il Regno Unito sta prendendo sempre più l’esempio dai difetti italici degli anni passati, l’Italia di Giorgia Meloni è riuscita a darsi una positiva stabilità politica, tenendo i conti in ordine e invogliando gli investitori a scommettere sull’Italia. L’analisi, impietosa per il primo ministro Keir Starmer, è apparsa sul Finacial Times a firma di Patrick Jenkins secondo cui a Londra si sta assistendo con allarme a repentini cambi di rotta politici e a un deficit di bilancio del Regno Unito parecchio inquietante. Parte da qui l’editorialista per cerchiare in rosso un comun denominatore con l’Italia dei governi balneari, quelli per intenderci che duravano pochi mesi, anticamera all’esplosione del debito pubblico nel belpaese: 14 mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia di Meloni ha cambiato passo, lo dimostrano i mercati. Parola del FT

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