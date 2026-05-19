Un giovane allenatore ha dichiarato di essere pronto a entrare a far parte della prima squadra, mentre nel calcio di Serie C il club si prepara a trasformare il proprio settore giovanile in un punto di partenza anche per i futuri allenatori, oltre che per i calciatori. La squadra sta valutando le opportunità di crescita e inserimento di nuovi talenti, con un occhio di riguardo alla formazione di figure professionali che possano contribuire al progetto a lungo termine. La situazione si inserisce in un quadro di sviluppo interno e di rafforzamento del settore giovanile.

Dopo esser stato riconosciuto in Serie C un grande trampolino di lancio per tanti giovani calciatori, il Pontedera adesso potrebbe diventarlo anche per gli allenatori. Almeno è ciò che si augura Andrea Lisuzzo, 45 anni, che dopo 20 stagioni da calciatore pro (con 550 partite dalla C2 alla Serie A, dove ha giocato un anno col Novara) e poi come allenatore nei settori giovanili di Pisa ed Empoli, con il Pontedera ha avuto la prima esperienza tra i grandi come vice di Menichini da ottobre 2024 a dicembre 2025. Lisuzzo, come giudica professionalmente la sua esperienza in granata? "In linea generale ci sono state per me tante cose positive. Intanto aver capito che l’approccio con la prima squadra mi è venuto naturale, senza difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lisuzzo e il trampolino granata: "Pronto per la prima squadra"

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