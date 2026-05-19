Liste d’attesa in Toscana un anno per una Moc | il caso di una paziente oncologica finisce in Regione
In Toscana, il problema delle liste d’attesa si manifesta anche nel settore sanitario, come dimostra il caso di una donna di Firenze in follow-up oncologico. La paziente ha tentato di prenotare una mammografia con tomografia a emissione di positroni, ma l’appuntamento è stato fissato per il 4 maggio 2027, dopo quasi sei anni. La situazione ha scatenato un dibattito politico e ha portato l’attenzione sulla gestione delle prenotazioni nelle strutture pubbliche della regione.
FIRENZE – Liste d’attesa Toscana ancora al centro dello scontro politico in Regione dopo il caso di una donna fiorentina in follow up oncologico che, tentando di prenotare una Moc, si è vista assegnare un appuntamento per il 4 maggio 2027. A denunciare la vicenda è il capogruppo di Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione urgente parlando di una situazione “semplicemente scandalosa”. Secondo quanto riferito dall’esponente di Forza Italia, la paziente aveva una prescrizione medica che indicava chiaramente la necessità di effettuare l’esame entro 60 giorni, dunque non oltre il 15 luglio prossimo. La Moc, ossia la mineralometria ossea computerizzata, è un esame diagnostico utilizzato per valutare la densità minerale delle ossa ed è spesso inserito nei percorsi di controllo successivi a patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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