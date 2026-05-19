Liste d’attesa in Toscana un anno per una Moc | il caso di una paziente oncologica finisce in Regione

In Toscana, il problema delle liste d’attesa si manifesta anche nel settore sanitario, come dimostra il caso di una donna di Firenze in follow-up oncologico. La paziente ha tentato di prenotare una mammografia con tomografia a emissione di positroni, ma l’appuntamento è stato fissato per il 4 maggio 2027, dopo quasi sei anni. La situazione ha scatenato un dibattito politico e ha portato l’attenzione sulla gestione delle prenotazioni nelle strutture pubbliche della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui