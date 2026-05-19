L’Iran minaccia i cavi sottomarini di Internet quali sono i rischi per la connessione

L’Iran ha annunciato di considerare l’ipotesi di richiedere un pagamento per l’utilizzo dei cavi Internet che attraversano lo Stretto di Hormuz. La minaccia riguarda le infrastrutture sottomarine di comunicazione, fondamentali per la connessione globale. La questione ha attirato l’attenzione sulla possibile interferenza con le reti internazionali di dati. Finora non ci sono state azioni concrete, ma il rischio di tensioni aumenta con questa dichiarazione. La questione si inserisce nel quadro delle relazioni tra il paese e le nazioni vicine.

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