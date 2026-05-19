L’Iran minaccia i cavi sottomarini di Internet quali sono i rischi per la connessione
L’Iran ha annunciato di considerare l’ipotesi di richiedere un pagamento per l’utilizzo dei cavi Internet che attraversano lo Stretto di Hormuz. La minaccia riguarda le infrastrutture sottomarine di comunicazione, fondamentali per la connessione globale. La questione ha attirato l’attenzione sulla possibile interferenza con le reti internazionali di dati. Finora non ci sono state azioni concrete, ma il rischio di tensioni aumenta con questa dichiarazione. La questione si inserisce nel quadro delle relazioni tra il paese e le nazioni vicine.
L’Iran potrebbe richiedere un pagamento per l’ utilizzo dei cavi Internet sotto lo Stretto di Hormuz. Dopo il blocco navale, un’altra possibile fonte di guadagno che Teheran potrebbe sfruttare sono proprio quei cavi sottomarini strategici che attraversano i 40 km tra l’Iran e l’Oman. Si stima che potrebbero fruttare centinaia di milioni di dollari ogni anno. La minaccia colpisce soprattutto i paesi del Golfo e alcune operazioni internazionali. A differenza di altre zone come Suez, lo stretto copre il passaggio di appena l’1% della larghezza di banda internazionale. Passaggio dei cavi a pagamento: la proposta. Non si tratta di una novità, già... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Iran Minaccia i Cavi Internet: Chi Pagherà il Pedaggio
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