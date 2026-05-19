L’Ipeoa M Lecce tra riconoscimenti e fraternità universale

L’Ipeoa M. Lecce riceve riconoscimenti ufficiali e si impegna a promuovere la fraternità universale. Nel mese di maggio, a Manfredonia, il sole illumina il Teatro San Michele, attirando l’attenzione su iniziative culturali e sociali. In questa occasione, si sono svolti incontri e celebrazioni che coinvolgono diverse realtà del territorio, sottolineando la volontà di rafforzare i legami tra le comunità e il mondo accademico. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione e riflessione collettiva.

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