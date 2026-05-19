L’Ipeoa M Lecce tra riconoscimenti e fraternità universale
L’Ipeoa M. Lecce riceve riconoscimenti ufficiali e si impegna a promuovere la fraternità universale. Nel mese di maggio, a Manfredonia, il sole illumina il Teatro San Michele, attirando l’attenzione su iniziative culturali e sociali. In questa occasione, si sono svolti incontri e celebrazioni che coinvolgono diverse realtà del territorio, sottolineando la volontà di rafforzare i legami tra le comunità e il mondo accademico. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione e riflessione collettiva.
Il sole di maggio a Manfredonia non scalda solo la pietra del Teatro San Michele; squarcia il velo dell'indifferenza. C’è un fermento speciale nella passatadomenica 17 maggio. Le porte si aprono alle 9.30, ma l’eco di ciò che sta per accadere risuona da sedici anni. È il Premio "Chiara Lubich: Manfredonia città per la fratellanza universale", un’opera della tenacia dell'Associazione "Mondo Nuovo", guidata dalla professoressa Emmanuela Troiano, tenace e valida docente di Italiano e Storia presso il Liceo Roncalli. Non è una passerella istituzionale, ma un laboratorio didattico e vivente, un incrocio di sguardi che cura le ferite del mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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