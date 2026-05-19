Negli ultimi tempi si sono intensificate le discussioni sull’integrazione e sull’accoglienza, spesso accompagnate da scuse che sembrano ripetersi senza soluzione di continuità. Tuttavia, si continua a sottolineare che l’integrazione vera richiede più di semplici gesti di apertura, e che l’accoglienza senza assunzione di responsabilità non può portare a risultati duraturi. È stato ribadito che l’integrazione non si limita a una presenza fisica all’interno di uno Stato, ma implica il rispetto delle sue norme e dei valori culturali e civili.

L’integrazione non può sopravvivere senza una parola che oggi sembra quasi proibita: responsabilità. Responsabilità individuale, responsabilità civile, responsabilità verso il Paese che accoglie. Quando queste vengono sostituite dalla cultura della giustificazione permanente, il risultato non è una società più inclusiva, ma una convivenza più fragile, più rabbiosa e più conflittuale. I fatti raccontati dalla trasmissione di Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano mostrano qualcosa di molto più profondo di un semplice caso di illegalità amministrativa. Mostrano il rischio di un sistema che, in nome dell’accoglienza indiscriminata e del timore di apparire severi, finisce col tollerare meccanismi opachi, sfruttamento reciproco e progressiva erosione della fiducia collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’integrazione non può nascere dalle continue scusanti, così come l’accoglienza senza responsabilità è un fallimento

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