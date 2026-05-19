Durante un evento a Torino, l’attore ha reso omaggio alla moglie scomparsa, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei partecipanti, che hanno assistito a un momento di ricordo e riflessione. La sua carriera nel cinema italiano è nota anche per alcune battute improvvisate che sono diventate iconiche. Si è parlato anche di come la comicità possa offrire sollievo ai pazienti affetti da Alzheimer.

? Domande chiave Come può la comicità di Banfi aiutare i pazienti con l'Alzheimer?. Perché le sue battute improvvisate sono diventate cult nel cinema italiano?. Cosa accadde durante la proiezione del suo film durante il terremoto?. Come è cambiato il rapporto tra le nuove generazioni e l'attore?.? In Breve Nicola Lagioia conduce l'intervista alla Sala Oro del Salone del Libro di Torino.. Medici croati ipotizzano benefici terapeutici per Alzheimer e Parkinson tramite i film di Banfi.. L'attore ricorda l'improvvisazione di battute iconiche nei film Fracchia e Al Bar dello Sport.. Il successo televisivo di Banfi si lega alla cultura nazionalpopolare di Nocita e Bolchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lino Banfi a Torino: il commovente tributo alla moglie scomparsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Rosanna Banfi: "Essere figlia di Lino Banfi? Mi ha aiutata tanto, ma c'è anche il rovescio della medaglia"Figlia del nonno più amato d'Italia, Rosanna Banfi (63 anni) ospite di Francesca Fialdini nel salotto di Da noi.

“Mi avete fregheto. Ora diranno che sono un vecchio rimbambito”: Lino Banfi scoppia in lacrime al ricordo della moglie LuciaLe due ragazze che attendono di seguire il 90enne Lino Banfi nella sala Oro del Salone del Libro di Torino 2026 di anni ne avranno a malapena...

Ultima cartolina dal @SalonedelLibro di #Torino. Con Lino Banfi che ha scritto la storia della sua vita Novanta non mi fai paura per @HarperCollins x.com

Mi avete fregheto. Ora diranno che sono un vecchio rimbambito: Lino Banfi scoppia in lacrime al ricordo della moglie LuciaAl Salone del Libro di Torino, Lino Banfi scoppia in lacrime ricordando la moglie Lucia. Un momento toccante a 90 anni. ilfattoquotidiano.it

Lino Banfi: Ho incontrato una guardia svizzera di Cerignola. Salivo sul cornicione per spiare le suoreQuasi novant'anni, che compirà l'11 luglio, e ancora tanta voglia di fare. Lino Banfi è stato ospite del salone del libro di Torino, raccontando di una ... leggo.it