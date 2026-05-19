Un’infermiera ha descritto un intervento di soccorso in cui una donna ha riportato gravi lesioni alle gambe, con un danno così intenso da sembrare un'esplosione. L’operatrice ha riferito di aver percepito un trauma molto severo, paragonabile a un’esplosione, durante le procedure di assistenza. L’evento si è verificato in una località vicina a Modena, dove il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi alla vittima. La donna ha subito un’amputazione e si trova attualmente sotto cure mediche.

Modena, 19 maggio 2026 – “Un trauma così non lo vedi tutti i giorni, sembrava che le fosse scoppiata una bomba sotto le gambe ”. È visibilmente ancora scossa Viktorija Prudka, infermiera di origine ucraina del Policlinico di Modena nel reparto di pneumologia, quando racconta di come ha soccorso la turista tedesca di 69 anni, a cui i medici hanno dovuto amputare le gambe. Ieri l’hanno estubata e vista la stabilità del quadro clinico, dall'ospedale valutano il possibile rientro nel suo paese. L’esito della strage di Modena – con Salim El Koudri che ha falciato a 100 kmh i cittadini in centro nel momento di massimo affollamento sabato pomeriggio – rimane drammatico: due feriti gravi ancora ricoverati al Maggiore di Bologna e tre al Baggiovara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’infermiera Viktorija e il salvataggio della donna amputata: “Sembrava le fosse scoppiata una bomba sotto le gambe”

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