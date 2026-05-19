L' incidente di Seveso diventa un caso di studio per aumentare sicurezza e prevenzione

Il 19 maggio si è svolta a Roma un'iniziativa dedicata alla riflessione sull'incidente di Seveso e sulla sua influenza nel miglioramento delle pratiche di sicurezza industriale. L'evento, organizzato presso l'Istituto Superiore Antincendi dei vigili del fuoco, ha visto la partecipazione di accademici e rappresentanti di enti pubblici, con l’obiettivo di analizzare l’eredità lasciata dall’incidente e di discutere le innovazioni introdotte nel settore della prevenzione. Durante la giornata si sono affrontati temi relativi alle misure di sicurezza adottate e alle strategie di prevenzione future.

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